Уставшего принца Гарри обнаружили на рейсе в Рим

Пассажирка рейса Рим-Лондон во время перелета познакомилась с британским принцем Гарри, сообщает Fox News.

Женщина отметила, что увидела принца и решила его сфотографировать. Она также отметила, что он выглядел очень уставшим.

Стоявший рядом с Гарри охранник обратил его внимание на девушку, после чего принц улыбнулся и поздоровался с ней.

Издание отмечает, что принц Гарри посещал Рим, чтобы принять участие в благотворительном матче.

Ранее сообщалось, что няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.