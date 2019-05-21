Умер изобретатель укладки волос

В возрасте 88 лет скончался французский парикмахер Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, настоящее имя парикмахера — Хесус Гонсале. Он родился в Испании в 1930 году. В возрасте семи лет его семья бежала во Францию, спасаясь от гражданской войны.

В Париже он начинал как курьер в одном из парикмахерских салонов. Однако спустя время он получил признание в сфере ухода за волосами.

Уточняется, что в 1964 году Алес придумал процедуру укладки волос. Именно благодаря ему люди стали расчесывать влажные волосы для придания волосам нужной формы и одновременно высушивать их феном.