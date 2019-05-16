Принц Гарри получит компенсацию от СМИ за съемку его дома

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Агентство Splash news выплатит компенсацию принцу Гарри за съемку его дома. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Splash news также принесло извинения принцу Гарри за съемку его дома.

Как отмечается, распространение фотографий агенства повлияло на безопасность дома принца.

При этом из-за шумихи вокруг дома принца Гарри и Меган Маркл, пара больше не может там жить.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали своего новорожденного сына.