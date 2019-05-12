Маск вызван в суд за твит о дайвере-«педофиле»

Федеральный суд в Лос-Анджелесе отказался отклонить иск о клевете против основателя Tesla Илона Маска, который против него подал британский дайвер Верн Ансворт. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что заседание суда назначено на 22 октября.

Ранее юристы Маска попросили суд отклонить иск Ансворта к основателю Tesla, ссылаясь на первую поправку к конституции США.

В 2018 году Маск в своем твиттере назвал Ансворта, который участвовал в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде, педофилом. Дайвер подал против Маска иск о клевете.