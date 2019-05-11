Русская аферистка-лжемиллионерша высказалась о приговоре суда в США

Дочь русских эмигрантов лжемиллионерша Анна Сорокина прокомментировала приговор суда в США. Об этом сообщает The New York Times.

Девушка была приговорена в Нью-Йорке к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет по обвинению в мошенничестве. Анна Сорокина выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Ее обвинили в хищении $275 тысяч. Девушка жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах.

«Я бы соврала вам или кому-либо еще, если бы сказала, что я обо всем сожалею», — сказала Сорокина.

Она добавила, что деньги никогда не были основным мотивом ее поступков, ей хотелось власти. Анна Сорокина подчеркнула, что она не является «хорошим человеком».

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