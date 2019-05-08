Арчи и Джагхед: имя для второго ребенка Меган Маркл придумали фанаты «Ривердейла»

В Сети фанаты сериала «Ривердейл» ликуют, узнав, какое имя принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего первенца.

Дело в том, что имя Арчи носит главные герой сериала — Арчи Эндрюс.

Поэтому поклонники сериала предложили королевской чете назвать второго ребенка Джагхедом, ведь именно так зовут лучшего друга Арчи в сериале.

«Пожалуйста, лишь бы они назвали следующего ребенка Джагхед», — пишут пользователи твиттера.

Ранее американская компания-издатель комиксов Archie Comics опубликовала шуточный твит, связанный с именем ребенка Меган Маркл и принца Гарри.