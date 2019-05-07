Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

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Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Исполнительница появилась на вечеринке в объемном розовом платье, шлейф которого несли несколько мужчин. Затем Гага начала раздеваться: сначала она предстала в черном платье, после — в кислотно-розовом. В итоге певица осталась в одном черном нижнем белье, колготках и сапогах на каблуках.

Бал Института костюма Met Gala— одно из крупнейших светских мероприятий в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что ревность разлучила Леди Гагу с женихом.