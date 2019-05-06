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Герцогиня Сассекская Меган Маркл рожает первого ребенка. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

По данным корреспондента телеканала, роды началась утром 6 мая. Рядом с 37-лейтней Меган находится ее супруг принц Гарри.

Ранее британский принц Уильям прокомментировал роды герцогини Сассекской и супруги принца Гарри Меган Маркл. Это произошло, когда поклонники решили спросить у принца Уильяма во время его визита в Новую Зеландию, когда он станет дядей.

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