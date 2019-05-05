Sun: Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Калифорнию

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Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца. Об этом пишет The Sun со ссылкой на друзей бывшей голливудской актрисы.

По их словам, пара ищет дом в Лос-Анджелесе, где прошло детство Маркл. Отмечается, что одной из причин переезда может стать присутствие рядом матери герцогини Дории Редлан.

«Меган точно хочет дом в Лос-Анджелесе — она любит город, его образ жизни и климат», — рассказал один из источников.

Он добавил, что в Калифорнии пара сможет чувствовать себя более свободной как от королевского двора, так и от внимания британской прессы.

Ранее Insider предупредил, что Меган Маркл скоро снова нарушит традиции королевской семьи.