Премьер Новой Зеландии собралась замуж

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Согласно имеющейся информации, пара обручилась в апреле по время пасхальных каникул. У Ардерн и Гэйфорда уже есть дочь Неве Те Ароха, которая родилась 21 июня прошлого года.

38-летняя Джасинда Ардерн является самым молодым лидером Новой Зеландии и вторым избранным лидером-женщиной в мире, родившей ребенка, находясь на правящем посту. Первой в 1990 году стала Беназир Бхутто в Пакистане.

Ранее сообщалось, что новорожденная дочь премьера Новой Зеландии дебютировала на саммите ООН.