Титул «Мисс США» завоевала адвокат из Северной Каролины
Чесли Крист из Северной Каролины стала «Мисс США 2019». Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, 27 летняя Крист работает адвокатом и занимается защитой интересов заключенных на благотворительной основе.
Как отмечается, второе место на конкурсе заняла Алехандре Гонсалес из Нью-Мексико.
При этом на третьем месте оказалась Триане Браун из Оклахомы.
В прошлом году сообщалось, что «Мисс США» высмеяла «Мисс Вьетнам» за плохой английский и столкнулась с критикой.