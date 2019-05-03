Титул «Мисс США» завоевала адвокат из Северной Каролины

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Чесли Крист из Северной Каролины стала «Мисс США 2019». Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, 27 летняя Крист работает адвокатом и занимается защитой интересов заключенных на благотворительной основе.

Как отмечается, второе место на конкурсе заняла Алехандре Гонсалес из Нью-Мексико.

При этом на третьем месте оказалась Триане Браун из Оклахомы.

В прошлом году сообщалось, что «Мисс США» высмеяла «Мисс Вьетнам» за плохой английский и столкнулась с критикой.