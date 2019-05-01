Задержанный по подозрению в изнасиловании модели фотограф ответил на обвинения

Известный фотограф Игорь Василиадис, задержанный по подозрению в изнасиловании молодой модели, ответил на обвинения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, Василиадис не признал свою вину. По его словам, этот инцидент является «ориентированным на деньги актом».

Он также добавил, что обвинение ни на чем не основано.

«Да не просто не было [изнасилования], даже близко не было», — заявил Василиадис.

Уточняется, что сотрудники полиции допрашивают подозреваемого.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Василиадиса.