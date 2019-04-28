Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл

Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает Straits Times.

Как отмечается, наиболее популярный вариант предполагает, что Маркл родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой.

Уточняется, что, согласно оценкам посетителей букмекерской конторы, у супругов появится дочь в пяти случаях из семи, рыжие волосы у нее будут в трех из четырех случаев. Также возможность того, что ее назовут как мать принца Гарри, Дианой, составляет три к одному, то есть в трех случаях из четырех.

При этом если родится мальчик, то наиболее вероятными именами будут Артур, Чарльз, Джеймс или Эдвард.

Ранее сообщалось, что у дома Маркл заметили скорую.