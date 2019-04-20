Ким Кардашьян рассказала о решении стать юристом
Ким Кардашьян получает образование, чтобы стать юристом, и это вызывает неоднозначную реакцию у общественности, пишет Forbes.
Это решение вызвало большое количество споров в интернете, говорится в материале. Кого-то пример Кардашьян вдохновил, другие посоветовали ей «оставаться на своем месте». Телезвезда с критикой не согласна.
«Я хочу, чтобы люди поняли, что ничто не должно ограничивать ваше стремление осуществить мечту и достигнуть целей», — заявила Кардашьян.
Она добавила, что каждый может открывать для себя новые пути.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян впервые рассказала о четвертом ребенке.