Мишель Уильямс рассталась с мужем

Американская актриса Мишель Уильямс рассталась со своим мужем автором песен, музыкантом и продюсером Филом Элверумом меньше, чем через год после свадьбы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам источника, они расстались как друзья. Это произошло в начале 2019 года.

Ранее сообщалась, что Уильямс тайно вышла замуж. Свадебная церемония, на которой присутствовали только близкие друзья и дочери Уильямс и Элверума от прошлых отношений, прошла в горах Адирондак.