Супруга Зеленского хочет поговорить с женой Порошенко

Супруга кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского Елена заявила, что хочет пообщаться с женой действующего главы государства Петра Порошенко Мариной. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Елена Зеленская отметила, что ей очень интересно пообщаться с Мариной Порошенко и узнать о ней больше подробностей.

«Мне интересно, какая она личность, как смотрит на сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется», — добавила Елена.

Кроме того, она считает, что они могли бы обменяться опытом.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского высказалась о его дебатах с Порошенко.