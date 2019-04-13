Духи с ароматом открытого космоса появились в США

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin выпустила парфюм с ароматом открытого космоса, передает «Звезда».

Сообщается, что аромат получил название Vector, он имеет металлическую основу «с нотками чистоты и стерильности высокотехнологического оборудования», и дополняется шлейфом «огненного привкуса пара, исчезающего в атмосфере».

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Утверждается, что парфюмеры добивались именно такого сочетания ароматов, поскольку так описал запах космоса астронавт Тони Антонелли во время встречи посадочного модуля.

Ранее сообщалось, что российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС.