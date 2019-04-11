Меган Маркл и принц Гарри решили не сообщать о рождении ребенка

Принц Гарри и Меган решили сохранить в тайне подробности о появлении на свет их первого ребенка, сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Герцог и герцогиня Сассекские, ожидают рождения первенца в ближайшие недели.

«Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, когда у них будет возможность отпраздновать пополнение в семье в частном порядке», — сообщил дворец.

Ранее появилась информация, что Меган Маркл собирается рожать дома.