Меган Маркл отказалась от королевских акушеров «в костюмах»
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила еще одну традицию и отказалась от королевских акушеров, пишет Daily Mail.
Как отмечается, она не хочет, чтобы ее ребенка принимали «мужчины в костюмах».
В материале утверждается, что Меган Маркл назначила свою команду врачей во главе с женщиной.
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«Это несколько удивительно. Эти люди лучшие из лучших, и их роль будет очень ограничена при рождении ребенка, если все пойдет по плану», — рассказал источник таблоиду.
Уточняется, что королевские доктора смогут вмешаться в процесс только в экстренном случае.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию во время рождения ребенка.