Меган Маркл отказалась от королевских акушеров «в костюмах»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/317/12260317/RTX6LQM4-pic905-895x505-19257.jpg">

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила еще одну традицию и отказалась от королевских акушеров, пишет Daily Mail.

Как отмечается, она не хочет, чтобы ее ребенка принимали «мужчины в костюмах».

В материале утверждается, что Меган Маркл назначила свою команду врачей во главе с женщиной.

Реклама

«Это несколько удивительно. Эти люди лучшие из лучших, и их роль будет очень ограничена при рождении ребенка, если все пойдет по плану», — рассказал источник таблоиду.

Уточняется, что королевские доктора смогут вмешаться в процесс только в экстренном случае.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию во время рождения ребенка.