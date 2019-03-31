Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Как отмечается, 92-летняя королева прислушалась к рекомендациям своей службы безопасности отказаться от вождения вне территорий своих поместий после ДТП, в которое попал ее супруг принц Филипп.

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При этом Елизавете II не придется ничего сдавать, поскольку у нее нет водительского удостоверения. Она — единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без прав.

Издание уточняет, что королеве, будучи любительницей вождения, это решение далось непросто. Однако за ней останется право водить машину по территории своих поместий.

Ранее сообщалось, что 17 января этого года муж королевы перевернулся на своем автомобиле в результате ДТП. После этого принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии.