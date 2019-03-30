Принц Гарри и Меган Маркл поздравили с днем рождения 99-летнюю поклонницу
Принц Гарри и Меган Маркл написали письмо 99-летней поклоннице из Австралии Дафне Данн, в котором они поздравили ее с днем рождения. Об этом сообщает ABC News.
Как отмечается, сейчас супруги заняты подготовкой к рождению ребенка, однако ради такого события отложили дела.
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«Дорогая Дафна, я и моя жена посылаем вам самые теплые пожелания по случаю вашего 99-летия», — говорится в письме.
Они также выразили надежду, что женщина хорошо проведет свой праздник.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поддержат образование для сельских девочек в Марокко.