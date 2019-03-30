Mirror рассказало о любимом сыне королевы Британии

Британская королева Елизавета II имеет любимого сына, и это привело к серьезному расколу внутри семьи. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Как отмечается, подробности этой истории были изложены в документальном фильме «Королевская семья на войне».

В материале говорится, что первенец принц Чарльз не стал ее любимым сыном, несмотря на то, что он является первым претендентом на престол. Елизавета II больше полюбила принца Эндрю, говорится в материале. По этой причине между братьями на существует определенный разлад.

Ранее сообщалось, что найдены личные письма сестры Елизаветы II.