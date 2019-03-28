Бывший помощник Елизаветы II усомнился в новом прозвище Меган Маркл

Бывший помощник королевы Великобритании Елизаветы II Дики Арбитер прокомментировал недавнее сообщение майского номера Tatler о том, что рабочий персонал Кенсингтонского дворца придумал новое нелестное прозвище для герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает The Daily Mail.

В журнале утверждалось, что сотрудники дворца обыграли имя Меган и прозвали ее «Me-gain», что в переводе означает «я получаю». Однако Арбитер поставил под сомнение достоверность этих данных.

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Он подчеркнул, что Меган следует помнить, что она «больше не на красной дорожке» и должна теперь привыкнуть к ее новой обязанности играть «поддерживающую роль».

Арбитер добавил, что герцогине Сассекской лучше «перестать своевольничать» и начать прислушиваться больше к королевским помощникам.

Ранее сообщалось, что Tatler узнал о новом прозвище Меган Маркл.