Бывший помощник Елизаветы II усомнился в новом прозвище Меган Маркл
Бывший помощник королевы Великобритании Елизаветы II Дики Арбитер прокомментировал недавнее сообщение майского номера Tatler о том, что рабочий персонал Кенсингтонского дворца придумал новое нелестное прозвище для герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает The Daily Mail.
В журнале утверждалось, что сотрудники дворца обыграли имя Меган и прозвали ее «Me-gain», что в переводе означает «я получаю». Однако Арбитер поставил под сомнение достоверность этих данных.
Он подчеркнул, что Меган следует помнить, что она «больше не на красной дорожке» и должна теперь привыкнуть к ее новой обязанности играть «поддерживающую роль».
Арбитер добавил, что герцогине Сассекской лучше «перестать своевольничать» и начать прислушиваться больше к королевским помощникам.
Ранее сообщалось, что Tatler узнал о новом прозвище Меган Маркл.