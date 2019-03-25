Новой «Мисс Москва» после скандала вручат запасную корону
После того как Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва — 2018», корону передадут первой вице-мисс — Ксении Паленовой, передает РИА «Новости».
При этом девушке достанется запасная, так как основная была повреждена.
«На то, чтобы восстановить поломанную корону, нужно время. Мы передадим вице-мисс вторую корону, у нас их две. Корона немного другая», — сообщили организаторы.
Ранее сообщалось, что «Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса.