Бывшей «Мисс Москва» грозит штраф в полмиллиона рублей
Алесе Семеренко, лишившейся титула «Мисс Москва», грозит штраф. Об этом сообщает «360» со ссылкой на юриста конкурса Павла Ставицкого.
«Это всегда плохо для имиджа конкурса и наносит большой вред репутации», — отметил Ставицкий.
По его словам, в договоре прописано, что в случае лишения титула предусмотрен штраф в размере 500 тыс. руб.
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Ставицкий добавил, что организаторы конкурса подадут иск, если Семеренко не удалит в своих соцсетях все материалы, которые содержат указание на конкурс «Мисс Москва».
Ранее сообщалось, что «Мисс Москва» прокомментировала скандал с лишением титула.