Выставка цветов стала новой ареной соперничества Кейт и Меган

Выставка цветов в Челси стала новой ареной соперничества между герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогиней Сассекской Меган Маркл, пишет The Sunday Times.

Как отмечается, Кейт предложила классический английский дизайн. Однако ее идея может остаться в тени из-за эко-сада от африканской благотворительной организации, которую поддерживает Меган.

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«Это проблема, которую признают многие садоводы: ваше растение должно занять первое место, как тут из ниоткуда появляется неожиданный претендент, буйно растет и затмевает ваше», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Меган и Кейт впервые в этом году появились вместе.