Меган Маркл намерена провести вторую вечеринку в честь ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается провести вторую вечеринку в честь будущего ребенка, пишет Daily Mirror.
Подчеркивается, что первое торжество обошлось ей в £350 тыс. ($466 тыс.).
Как отмечается, список гостей на этот раз будет меньше: в него войдут всего пять-шесть человек. В прошлый раз он включал в себя 20 звездных гостей, таких, как теннисистка Серена Уильямс.
Ранее издание The Sun утверждало, что принц Уильям будет в ярости от вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке.