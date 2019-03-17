Меган Маркл намерена провести вторую вечеринку в честь ребенка

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается провести вторую вечеринку в честь будущего ребенка, пишет Daily Mirror.

Подчеркивается, что первое торжество обошлось ей в £350 тыс. ($466 тыс.).

Как отмечается, список гостей на этот раз будет меньше: в него войдут всего пять-шесть человек. В прошлый раз он включал в себя 20 звездных гостей, таких, как теннисистка Серена Уильямс.

Ранее издание The Sun утверждало, что принц Уильям будет в ярости от вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке.