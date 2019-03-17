Мэр Нью-Йорка защитил Челси Клинтон от «связи» со стрельбой в мечетях Новой Зеландии
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что дочь Хиллари Клинтон Челси не может иметь никакого отношения к атакам в мечетях Новой Зеландии. Об этом он написал в своем твиттере.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что Челси Клинтон якобы спровоцировала убийцу 50 человек в новозеландских мечетях.
Глава города напомнил, что Клинтон посвятила свою жизнь борьбе с «ненавистью и неравенством». Он добавил, что «безответственные обвинения» в провоцировании новозеландского стрелка она встретила с «пониманием» и «достоинством».