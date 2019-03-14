Аналитик CNN назвал «тараканами» дочь и зятя Трампа

Политический аналитик CNN Пол Бегала назвал дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера «тараканами». Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, во время обсуждения новой книги «Kushner, Inc.» ему задали вопрос о том, выкинет ли когда-нибудь Трамп их «на обочину», и как им удалось избежать серьезных скандалов на фоне того, что происходит в Белом доме.

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«Конечно, им удалось выжить. Я имею в виду то, что тараканы переживут даже ядерную войну», — отметил Бегала.

Телеканал уточняет, что по итогам инцидента была начата проверка. Однако CNN не сразу проинформировал о том, будет Бегала наказан.

Ранее сообщалось, что Трамп поручал «избавиться» от своих детей в Белом доме.