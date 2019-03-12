Стали известны факты из прошлого Меган Маркл

Пользователи Twitter нашли старый аккаунт герцогини Сасссекской Меган Маркл, где она публиковала свои размышления и шуточные замечания. Об этом сообщает «Дни.ру».

Как отмечается, Меган вела страницу на протяжении трех лет. Из этого аккаунта поклонникам стало известно, что герцогиня увлекалась раньше китайской иглотерапией и аюрведой.

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Проходя процедуру по иглоукалыванию, Меган часто сравнивала себя с единорогом.

«Когда мой врач вводит одну иглу в мой лоб, он в шутку называет меня единорогом. Удивительно, но это повышает мне настроение», — написала Меган.

Также она называла себя девочкой-хиппи, увлекающейся нетрадиционной медициной.

Ранее сообщалось, что от Меган Маркл ушла очередная помощница.