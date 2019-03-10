Теория заговора о подмене жены Трампа двойником вновь охватила сеть

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В сети вновь начались споры по поводу «фальшивой» жены американского президента Дональда Трампа Мелании Трамп, пишет Mediaite.

Многие пользователи социальных сети сомневаются, что на одной из последних фотографий президента США с ним находится его жена, уточняет издание.

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Отмечается, что некоторые пользователи немного позавидовали президенту, имеющему две жены, а кто-то захотел удалить социальные сети, чтобы не видеть большое количество «фальшивой» Мелании.

Ранее сообщалось, что «фальшивая» Меланья Трамп заявила о новой смертельной угрозе.