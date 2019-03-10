Теория заговора о подмене жены Трампа двойником вновь охватила сеть
В сети вновь начались споры по поводу «фальшивой» жены американского президента Дональда Трампа Мелании Трамп, пишет Mediaite.
Многие пользователи социальных сети сомневаются, что на одной из последних фотографий президента США с ним находится его жена, уточняет издание.
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Отмечается, что некоторые пользователи немного позавидовали президенту, имеющему две жены, а кто-то захотел удалить социальные сети, чтобы не видеть большое количество «фальшивой» Мелании.
Ранее сообщалось, что «фальшивая» Меланья Трамп заявила о новой смертельной угрозе.
President Trump viewing the 23 crosses representing the 23 tornado victims. pic.twitter.com/TgqkWOXLu9— Sally Pitts (@SallyPitts_WSFA) 8 марта 2019 г.