Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

Как отмечается, в ее отношении было заведено уголовное дело.

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В прокуратуре подчеркнули, что данный случай является крупнейшим в истории закона об иностранных коррупционных практиках.

Других деталей на данный момент не приводится.