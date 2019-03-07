Принцесса Таиланда отреагировала на роспуск партии из-за выдвижения ее в премьеры

Принцесса Таиланда Убон Раттана отреагировала на роспуск партии «Тхаи Ракса Чаат», которая выдвинула ее в премьер-министры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Партия была распущена решением конституционного суда.

Подчеркивается, что принцессу очень расстроило это решение.

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«Это очень печально, и это удручает», — отметила Раттана.

Ранее сообщалось, что в Таиланде выдвинувшей принцессу в премьеры партии грозит роспуск.