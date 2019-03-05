Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница собственного косметического бренда Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, сообщает Forbes.

Ей 21 год.

В декабре 2018 года Forbes включил ее в список самых состоятельных американских знаменитостей с состоянием в $900 млн.

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Сейчас журнал оценил состояние юной модели ровно в $1 млрд, что означает, что Дженнер побила рекорд основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.

Сама Дженнер признается, что многим обязана социальным сетям. В Instagram, Twitter и Facebook на нее подписано в общем более 175 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейшего миллиардера России.