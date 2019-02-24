Меган Маркл и принц Гарри приехали с визитом в Марокко

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри прибыли в Марокко, чтобы поддержать образование сельских девочек, живущих у Атласских гор. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, эту поездку решено было провести по запросу британского правительства.

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Маркл и ее муж посетят специальный пансионат, чтобы выяснить, как обстоят дела с образованием девочек. Также они встретятся с местными школьниками и учителями, а потом сходят на футбольный матч.

В агентстве подчеркнули, что члены королевской семьи не посещали Марокко долгие годы. Последний раз в страну приезжал принц Чарльз в 2011 году. Королева Елизавета II нанесла визит в Марокко в 1980 году.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл призналась, что хотела бы родить девочку.