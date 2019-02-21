В однополой семье премьера Сербии произошло пополнение

Милица Джурджич, которая является спутницей сербского премьера Аны Брнабич, родила ребенка. Об этом пишет газета Blic.

Как отмечается, Джурджич родила мальчика, роды прошли успешно. Его назвали Игор.

Аны Брнабич является первой женщиной, которая стала премьер-министром Сербии. Хотя ее спутница родила ребенка, в стране запрещены однополые браки, а однополым парам не разрешается усыновлять детей.

Ранее сообщалась, что премьер Новой Зеландии вернулась к работе после декретного отпуска.