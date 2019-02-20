TMZ: Хлои Кардашьян бросила Тристана Томпсона
Хлои Кардашьян рассталась с баскетболистом Тристаном Томпсоном из-за его измены. Об этом сообщает TMZ.
По данным портала, Томпсон изменил Кардашьян с подругой Кайли Дженнер.
Как отмечается, речь идет о Джордин Вудс, с которой Томпсон «обжимались» на одной из вечеринок.
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При этом, по словам источников, Кардашьян заявила, что «с нее хватит» измен баскетболиста.
Ранее сообщалось, что Хлои Кардашьян попросила интернет-пользователей не учить ее жить.