TMZ: Хлои Кардашьян бросила Тристана Томпсона

Хлои Кардашьян рассталась с баскетболистом Тристаном Томпсоном из-за его измены. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, Томпсон изменил Кардашьян с подругой Кайли Дженнер.

Как отмечается, речь идет о Джордин Вудс, с которой Томпсон «обжимались» на одной из вечеринок.

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При этом, по словам источников, Кардашьян заявила, что «с нее хватит» измен баскетболиста.

Ранее сообщалось, что Хлои Кардашьян попросила интернет-пользователей не учить ее жить.