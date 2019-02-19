Меланья Трамп почтила память Карла Лагерфельда

Первая леди США Меланья Трамп во время интервью Fox News на авианосце USS George H.W., 12 декабря... Fox News

Первая леди США Меланья Трамп почтила память скончавшегося 19 февраля модельера Карла Лагерфельда.

Меланья написала в твиттере, что мир потерял творческого гения.

«Сегодня мир лишился творческого гения. Мы будем скучать по тебе, Карл!» — написала Меланья Трамп.

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Она прикрепила к записи совместно фото с Лагерфельдом, а также фотографию в одном из его нарядов.

Ранее стала известна причина смерти Лагерфельда.

«Газета.Ru» следит за реакцией на смерть самого влиятельного модельера в мире в режиме онлайн.