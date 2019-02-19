Меланья Трамп почтила память Карла Лагерфельда

Первая леди США Меланья Трамп почтила память скончавшегося 19 февраля модельера Карла Лагерфельда.

Меланья написала в твиттере, что мир потерял творческого гения.

«Сегодня мир лишился творческого гения. Мы будем скучать по тебе, Карл!» — написала Меланья Трамп.

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Она прикрепила к записи совместно фото с Лагерфельдом, а также фотографию в одном из его нарядов.

Ранее стала известна причина смерти Лагерфельда.

«Газета.Ru» следит за реакцией на смерть самого влиятельного модельера в мире в режиме онлайн.