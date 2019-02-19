MediaIte: Иванка Трамп не стала аплодировать Меркель

Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала аплодировать словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которых было осуждение риторики Трампа. Об этом написало издание MediaIte.

Издание отмечает, что в ответ на возмущения Меркель в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает немецкие автомобили в качестве «национальной угрозы», последовала холодная реакция его дочери Иванки, пока остальные участники аплодировали канцлеру.

Реклама

«Мы гордимся нашими автомобилями. Они производятся в Соединенных Штатах Америки», — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что крупнейший завод по производству автомобилей BMW находится не в Баварии, а в Южной Каролине.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп дала интервью немецкому таблоиду Bild.