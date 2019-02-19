Зайцев отреагировал на смерть Карла Лагерфельда
Российский модельер Вячеслав Зайцев прокомментировал смерть Карла Лагерфельда, передает ФАН.
По словам Зайцева, «в Лагерфельде была удивительная мощь».
«Я относился к нему очень хорошо, потому что он был уникальный человек... То, что он делал, всегда получалось артистично... Лагерфельд был совершенно удивительным человеком, с тонким вкусом, при этом достаточно ранимый. Он не признавал никого, кроме себя, модельером», — заявил Вячеслав Зайцев.
Ранее сообщалось, что Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.