Зайцев отреагировал на смерть Карла Лагерфельда

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Российский модельер Вячеслав Зайцев прокомментировал смерть Карла Лагерфельда, передает ФАН.

По словам Зайцева, «в Лагерфельде была удивительная мощь».

«Я относился к нему очень хорошо, потому что он был уникальный человек... То, что он делал, всегда получалось артистично... Лагерфельд был совершенно удивительным человеком, с тонким вкусом, при этом достаточно ранимый. Он не признавал никого, кроме себя, модельером», — заявил Вячеслав Зайцев.

Ранее сообщалось, что Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.