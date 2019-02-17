«У немцев больше общего с США, чем с Россией»: Иванка Трамп дала интервью таблоиду ФРГ
Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, заявила, что жители Германии разделяют больше общих взглядов с американцами, чем с россиянами. Свое мнение она выразила в интервью немецкому таблоиду Bild.
Она предположила, что немцы «знают и понимают», что их мировоззрение ближе ко взглядам жителей США, чем России. По ее словам, немцы и американцы сходятся в понимании свободы, права и экономических возможностей.
Ранее Трамп заявляла, что считает канцлера Германии Ангелу Меркель «потрясающей».