«У немцев больше общего с США, чем с Россией»: Иванка Трамп дала интервью таблоиду ФРГ

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Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, заявила, что жители Германии разделяют больше общих взглядов с американцами, чем с россиянами. Свое мнение она выразила в интервью немецкому таблоиду Bild.

Она предположила, что немцы «знают и понимают», что их мировоззрение ближе ко взглядам жителей США, чем России. По ее словам, немцы и американцы сходятся в понимании свободы, права и экономических возможностей.

Ранее Трамп заявляла, что считает канцлера Германии Ангелу Меркель «потрясающей».