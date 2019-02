Меланью Трамп опять высмеяли из-за наряда

Пользователи сети высмеяли супругу президента США Меланью Трамп из-за того, как она выглядела во время выступления ее мужа Дональда Трампа в конгрессе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, она сняла одну перчатку, чтобы пожать руку собравшимся гостям, и так и не надела ее обратно. Всю оставшуюся часть мероприятия первая леди провела без нее.

«Мы так и будем сидеть и делать вид, что Меланья не была только в одной перчатке?», — заметил один пользователь в твиттере.

В связи с этим даже было высказано предположение, что Меланья Трамп подает кому-то тайный знак.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп вернулась из Ирака «без штанов».

Are we all just going to sit here and pretend Melania was not wearing only one glove? #SOTU pic.twitter.com/mR7dsfcJSk