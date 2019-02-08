Владельцы обвиненного главой Amazon в шантаже таблоида отреагировали на скандал

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Компания American Media, которой принадлежит таблоид National Enquirer, проведет расследование в связи с обвинениями в шантаже со стороны главы Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает AP.

При этом в заявлении компании выражена уверенность в том, что издание «действовало законно», освещая эту историю.

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Ранее сообщалось, что редактор таблоида National Enquirer Дилан Говард написал несколько писем основателю Amazon Джеффу Безосу, в которых угрожает публикацией его интимных снимков, а также его подруги Лорен Санчес.

Говард в письме Безосу потребовал, чтобы последний опроверг свои слова о том, что публикации National Enquirer о его личной жизни якобы «политически мотивированы». Говард пригрозил, что покажет фотографию члена Безоса, а также снимок с зоной бикини Санчес.

Безос в свою очередь обвинил издание в шантаже и опубликовал переписку с представителями издания.