«Не беспокоюсь»: Иванка Трамп о «российском деле» в США

Дочь и старший советник президента США в Белом доме Иванка Трамп прокомментировала «российское дело» спецпрокурора Роберта Мюллера и инцидент с Trump Tower в интервью телеканалу ABC News.

Иванка Трамп заявила, что она «едва» знала о потенциальной «московской сделке» Trump Organization во время того, как Дональд Трамп был кандидатом в президенты США на выборах 2016 года.

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«Буквально почти ничего [не знала]», — ответила Иванка Трамп на вопрос о том, что она знала о предполагаемой сделке.

По ее словам, семья занималась активным бизнесом, и таких сделок могло быть «40 или 50».

Дочь Трампа подчеркнула, что в рамках данной сделки не было заключено обязывающего контракта. Кроме того, она добавила, что «никогда не говорила об этом с третьей стороной вне организации».

Будучи кандидатом на пост президента, Трамп неоднократно отрицал, что имел дело с Россией, напоминает телеканал.

«Прежде всего, я не знаю Путина, не имею никаких дел с Россией, не имею никакого отношения к России», — сказал Трамп на митинге в октябре 2016 года в Кинстоне, штат Северная Каролина.

На вопрос о том, есть ли у нее какие-либо опасения по поводу того, что кто-либо из ее близких будет ввязан в продолжающееся расследование спецпрокурора США Мюллера о возможном сговоре между штабом Трампа и Россией, Иванка Трамп сказала, что у нее нет подобных опасений. Она отметила, что «не беспокоится» из-за расследования Мюллера.

Россия отрицает сговор со штабом Трампа, а также вмешательство в американский избирательный процесс.