Впервые принцесса Таиланда может стать премьер-министром

В Таиланде 67-летняя принцесса Убола Ратана, приходящаяся сестрой королю Таиланда, примет участие в парламентских выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра, сообщает «Би-би-си».

Таиландскую принцессу выдвинула оппозиционная партия «Тхаи Ракса Чаат».

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Отмечается, что такое решение кардинальным образом меняет сложившуюся в Таиланде традицию, согласно которой члены королевской семьи не принимали активного участия в политической жизни страны.

Подчеркивается лояльность партии, которую на выборах будет представлять старшая сестра монарха, бывшему премьеру страны Таксину Чинавату. Таким образом, основная борьба на парламентских выборах развернется между сторонниками курса Чинавата и военными, которые пришли к власти в 2014 году в результате военного переворота.

Между тем, бывший военнослужащий Прают Чан-Оча, возглавивший военный переворот, сообщил, что также будет баллотироваться в премьер-министры Таиланда.

Парламентские выборы запланированы на 24 марта 2019 года.

Ранее в Таиланде сняли запрет на политические действия.