NY Post: дочь Трампа отделилась от семьи из-за белого платья в стиле демократов

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп надела облегающее белое платье, чем привлекла к себе внимание во время речи американского лидера Дональда Трампа «О положении страны» перед конгрессом, пишет газета New York Post.

Многие посчитали наряд дочери Трампа проявлением солидарности с женщинами-демократами, которые в этот день специально пришли в платьях белого цвета, ставший символом движения суфражисток.

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25-летняя Тиффани в конгрессе была единственным членом из семьи Трампа в белом, отмечает издание.

«Добро пожаловать в сопротивление», — пошутил один из пользователей твиттера.

Пользователи социальных сетей также отметили, что дочь американского президента сидела вдали от своей семьи во время выступления своего отца. К тому же, ее сестра Иванка и первая леди Меланья Трамп были одеты в платья темных оттенков.

Тем не менее, издание подчеркивает, что несмотря на такую реакцию, неизвестно, был ли наряд Тиффани выбран для проявления солидарности с демократами.