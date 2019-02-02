Брата любовницы Безоса подозревают в публикации его пикантной переписки

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Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос начал частное расследование после того, как в сеть попала его пикантная переписка с любовницей Лорен Санчес, сообщает Fox News.

По последним данным, в связи с произошедшим старший консультант Безоса по безопасности обращался с братом Санчес. По словам источника, он оказался в круге подозреваемых. При этом кто бы ни опубликовал переписку, он сделал это по «политическим мотивам».

Ранее сообщалось, что глава Amazon ищет вину Трампа в своем разводе.