Брата любовницы Безоса подозревают в публикации его пикантной переписки
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос начал частное расследование после того, как в сеть попала его пикантная переписка с любовницей Лорен Санчес, сообщает Fox News.
По последним данным, в связи с произошедшим старший консультант Безоса по безопасности обращался с братом Санчес. По словам источника, он оказался в круге подозреваемых. При этом кто бы ни опубликовал переписку, он сделал это по «политическим мотивам».
Ранее сообщалось, что глава Amazon ищет вину Трампа в своем разводе.