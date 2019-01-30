Daily Beast: глава Amazon ищет вину Трампа в своем разводе

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Глава и основатель американской компании Amazon Джефф Безос намерен провести расследование того, как интимная переписка с его любовницей Лорен Санчес попала к изданию National Enquirer. Об этом пишет The Daily Beast.

По информации издания, охрана Безоса в настоящее время прорабатывает версию о том, что слив переписки был «политически мотивированной» уловкой, чтобы навредить главе Amazon.

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При этом отмечается, что в деле мог быть замешан президент США Дональд Трамп, который неоднократно выступал с критикой главы Amazon и связан компанией American Media, Inc., владеющей National Enquirer.

Ранее Трамп сделал заявление о разводе главы Amazon.