Жена лидера оппозиции Венесуэлы рассказала об угрозе жизни мужа

Самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо могут арестовать «в любой момент», но его семья готова к любому сценарию, рассказала в интервью газете El Mundo жена оппозиционера Фабиана Розалес.

«Его уже дважды арестовывали, в обоих случаях я была рядом. В любой момент это может произойти вновь, кто-то отдаст приказ, а чиновник, который не соблюдает закон и конституцию, его выполняет. Все может случиться. Мы подготовились к любому сценарию», — сказала Розалес.

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Девушка подчеркивает, что ее муж понимает, что его могут убить за противостояние с Мадуро. По словам Розалес, для завершения политического перехода венесуэльской оппозиции не хватает только «поддержки вооруженных сил», поскольку оппозиция уже имеет «поддержку международного сообщества и людей на улицах» страны.

Издание называет девушку «новой первой леди страны». Жене лидера венесуэльской оппозиции 26 лет, она журналистка, занимается активной политической деятельностью. По ее словам, она познакомилась с Хуаном Гуайдо во время предвыборной кампании оппозиции в конце 2011 года. Оппозиционер был кандидатом в губернаторы, но проиграл выборы.