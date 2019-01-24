«Я одолжу тебе свои яйца»: порнозвезда Сторми Дэниелс обматерила экс-адвоката Трампа
Порноактриса Сторми Дэниелс, заявлявшая о сексе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, написала матерный твит о решении экс-адвоката главы США Майкла Коэна отложить выступление в конгрессе.
Она отметила, что Коэн отложил дачу показаний в конгрессе из-за того, что ему и его семье якобы поступают угрозы от Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани.
Реклама
«А как насчет моей семьи?», — написала Дэниелс, имея в виду поступавшие ей и ее дочери угрозы, когда она рассказала о сексе с Трампом.
Порноактриса подчеркнула, что выступив в конгрессе Коэн может стать «героем».
«Я одолжу тебе свои яйца, только руку протяни», — добавила Дэниелс.
Ранее сообщалось, что Коэн может отказаться от выступления в конгрессе.